Samsun TSO'nun koordinatörü olduğu, KOSGEB Samsun Müdürlüğü, KOSGEB Sinop Müdürlüğü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak olarak yer aldığı, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi'nin Bölgesel Koordinasyon Toplantısı Samsun'da gerçekleşti.

Proje çerçevesinde gerçekleştirilen bölgesel koordinasyon toplantısında, projelerde gelinen nokta itibariyle mevcut durum ve Tek Pazar Programı kapsamında 2022-2025 döneminde yürütülen çalışmalar görüşüldü. Toplantıda ayrıca, KOBİ’lerin uluslararasılaşmasına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, inovasyon altyapılarını geliştirmek ve KOBİ’lerin daha dayanıklı olmalarını sağlamak için yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi'nin bu anlamda hedeflerine ulaşabilmesi için yapılan faaliyetler ve önümüzdeki dönemde yapılacak faaliyetler de karşılıklı görüş alışverişi yapılarak değerlendirildi.

Samsun TSO Dış İlişkiler Müdürü ve AİA Karadeniz Projesi Proje Koordinatörü Oğuz Sandıkçı, konsorsiyum adına projede hedeflerinin mevcut gerçekleşme durumu ve önümüzdeki dönem yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı. KOSGEB AB Dış İlişkiler Müdürü Pınar Işın ise yaptığı konuşmada, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz projesi kapsamında sunulan hizmetlerin, KOBİ’lerin dış dünyaya açılmalarına ve yurt dışı pazarlarda daha rekabetçi olmalarına büyük katkı sağladığını ifade etti.





İl sayısı 16’ya çıktı

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Oğuz Sandıkçı, “2008 yılından itibaren odamız koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi ile bölgemizde faaliyet gösteren KOBİ'lere hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda KOBİ'lere AB mevzuatı, politikaları, finansa erişim gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini içeren faaliyetlerin yanı sıra bölgelerimizdeki KOBİ'ler ile Avrupa KOBİ'leri arasında ticari ve teknolojik işbirliği kurulmasına yönelik çeşitli ikili görüşmeler, fuar ziyaretleri ve eşleştirme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yeni dönemde, konsorsiyumumuzun sorumluluk alanını Karadeniz bölgesinde yedi ili daha ekleyerek toplam 16 ile çıkardık. KOSGEB Sinop Müdürlüğü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı konsorsiyumumuza yeni ortak olarak ekledik. Yeni dönemde, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi önceliklere de odaklanarak bölgemizdeki KOBİ’lerin rekabet güçlerinin arttırılması ve uluslararası işbirliği fırsatlarına ulaşmaları çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

KOSGEB AB Dış İlişkiler Müdürü Pınar Işın ve uzman ekibinin de katıldığı toplantıya Samsun TSO, Trabzon TSO, Çorum TSO proje uzmanları ile KOSGEB Samsun Müdürü Nebahat Livaoğlu, KOSGEB Sinop Müdürü Nedim Kaşıkırık katıldı.