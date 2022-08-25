Toplantıya, İskilipliler Derneği Başkanı Salih Şerbetci, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, İskilip Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Faruk İmal, İskilip İlçe Tarım Müdürü Mustafa Serdar Çorumlu, İskilip Belediyesi Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdür vekili Yusuf Karaçoba ve İskilipliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, ilçenin ahşap oyuncak yapımında bir potansiyelin var olduğunu söyledi.

İskilip HEM Müdürü İmal ise, Halk Eğitim Merkezi’nin proje uyarınca gerekli olan tüm teknik desteği vereceğini belirtti.

Toplantı sonrası konuşan İskilipliler Derneği Başkanı Salih Şerbetci, toplantı katılımcılarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “İskilip’te yaşamıyoruz ama buralar bizim doğup büyüdüğümüz topraklar. Buralara her daim borcumuz var. Bu konunun proje aşaması bile bizleri heyecanlandırıyor. Başta Sayın Halk Eğitim Merkezi Müdürümüzün de açıklamaları sonucunda bu projenin hayata geçilmesinde bir engel olmadığını düşünüyorum” dedi. (Bülent USLU)

