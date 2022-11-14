İl Kültür Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirilen sertifika törenine İl Kültür Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İl Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hüseyin Solmaz ile kursiyerler katıldı.

Bu yıl Mart ayında başlayan ve 576 saat süren Ahşap Oymacılık Kursu’nu tamamlayan 10 kursiyere sertifikalarını İl Kültür Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ve İl Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hüseyin Solmaz verdi.

İl Kültür Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, 2014, 2015, 2016 ve 2022 yıllarında açılan Ahşap Oymacılık Kursu’na 133 kişinin başvurduğunu ve 90 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını belirtti.

Bektaş, tarihten günümüze kadar gelen Ahşap Oymacılığının kültürümüzde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

(Nurdan AKBAŞ)

