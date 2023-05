Çorum’un sorunlarını bildiğini, Çorum’u Ankara’da temsil etmek için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerde CHP’den Milletvekili Aday Adayı olmak için yola çıktığını dile getiren ÇORUM HABER Yazarı Ahmet Yüksel Bellek CHP İl Binası’nda basın toplantısı düzenledi.

CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Kadın Kolları İl Başkanı Kamile Anar, Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Topgül, CHP Belediye Meclis Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda partilinin katıldığı açıklamayı Emekliler Derneği Başkanı Hıdır Kınıklı, önceki dönem Devlet Su İşleri İl Müdürü ve CHP’nin 1999 yılı Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Ertuğrul Soyocak da izledi.

Açılışta konuşan Ümit Er, “Ülkemizde bir yıldır 6 siyasi partinin ortaklaşa devam eden ülkeyi yönetme çalışmaları var. Millet İttifakı’nın Anayasa, Güçlendirilmiş Parlementer Sistem ve Ortak Mutabakat Metni’ni açıkladık. Önümüzdeki günlerde bir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi var. Biz bu seçime tüm organlarımız ile hazırız. Bununla birlikte Milletvekilliği aday adaylığı süreci başlıyor. İlk adaylık açıklamasını da Ahmet Yüksel Bellek beyefendi yapacak. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum” diye konuştu.

CHP İl Başkanlığı’nı dolduran partililere ve davetlilere hoşgeldiniz diyerek sözlerine başlayan ve ülkemizin 200 yıllık köklü bir demokrasi geçmişine sahip bulunduğunu anlatan Ahmet Yüksel Bellek, Cumhuriyeti kuran devrimci kadroların kendilerine bıraktığı bilincin “Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin” sözüyle sağlam bir temel üzerinde şekillendiğini kaydetti.

“ÜLKEDE YASALARI YOK SAYAN BİR ANLAYIŞ VAR”

Cumhuriyetimizi kuran devrimci kadroların kendilerine kuvvetler ayrılığının ne kadar önemli olduğunu her fırsatta öğüt verdiğini, Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinin demokrasinin bel kemiğini oluşturduğunu çok iyi bildiklerini vurgulayan Bellek, “Yasama yürütme ve yargı anayasaya göre uygulanmalıdır. Anayasanın, yasaların askıya alınması; millet iradesini yok saymak demektir. Bugün maalesef ki egemen olan anlayış Anayasayı tanımayan, yasaları yok sayan bir anlayıştır. Örneğin; ülkemizin, Anayasa Hukuku alanında söz sahibi olan tüm akademisyenleri bir kişinin en fazla iki defa Cumhurbaşkanı olabileceğini söylemektedirler. Ve bu bir anayasa hükmüdür. Anayasa tanımazlık ancak dünya demokrasi tarihinde askeri darbelerde olur. Ve bu çok kötü bir yönetim şeklidir. Ya da seçimler marifeti ile çoğunluğun oylarıyla seçilip millet iradesinin tecellisi olan Millet Meclisinin tüm yetkilerini kendinde toplayan, her türlü konuda tek kişinin, tek bir adamın yetkili olduğu bir yönetim modelidir. Bunun adı ne başkanlık, ne yarı başkanlık ne de Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemidir. Bu yasama yürütme ve yargının tek bir kişinin iki dudağının arasında olma durumudur ki biz buna ancak mutlakiyet diyoruz” dedi.

“YA PARLEMENTER SİSTEMİ YA DA TEK ADAMI SEÇECEĞİZ”

Türkiye’de yapılacak olan seçimde vatandaşın ya çok partili demokratik parlementer sistemi tercih edeceğini ya da tüm yetkilerin tek adamda toplandığı mutlak monarşiyi seçerek ülkeye ortaçağ karanlığına mahkum edeceğini vurgulayan Ahmet Yüksel Bellek, “Bizler; Atatürk, İsmet İnönü ve yol arkadaşlarının bıraktığı; Cumhuriyeti kuran devrimci kadroların emaneti olan parlamenter demokrasiyi savunuyoruz. Hukuk devletini, eşit yurttaşlığı savunuyoruz. Sadece kendisini ve kendi döneminin yarattığı zenginlikle sarhoş olmuş, halktan kopuk bir avuç sermayenin gösteriş içinde yaşayan saray hukukunu değil, Halkın, ezilenin, üretenin, yoksulun, yani hakkı hukuku koruyan bir demokrasiyi savunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında yeniden demokrasiye ve yeniden Mustafa Kemal Atatürk ün ilke ve devrimleri ile yönetilen, aydınlık güneşli güzel günler göreceğimize inancım tamdır” diye konuştu.

“HAVAALANI VE DEMİRYOLU İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM”

Çorum’un 20 yıllık AKP iktidarı boyunca hak ettiği kamu yatırımlarından yeteri kadar yaralanamadığını vurgulayarak ilimizin gelişimi için havaalanı ve demiryolunun önemine de değinen Bellek sözlerini şöyle sürdürdü: “Göz kamaştıran bir başarıya imza atmış önemli bir sanayimiz mevcuttur. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin girişimcilik ruhuyla destanlar yazdığı, adına da ‘Çorum modeli’ denilen ruh, hep özel sektörün kendi çabası ile günümüze gelmiştir. Ticaret hacmi ile komşu vilayetleri kat be kat geride bırakan ilimiz Çorum, hava alanı olmadan, demiryolu ağına kavuşmadan asla sağlıklı olarak gelişimini sürdüremeyecektir.

Sizlere kamuoyu önünde söz veriyorum. Üyesi olduğum kadar milletvekili aday adayı olmaktan şeref duyduğum Cumhuriyet Halk Partisinden seçilerek Millet Meclisine girdiğim andan itibaren bütün enerjimi hava alanı ve demir yolunu ilimize kazandırmak için harcayacağım. İlimiz Çorum u adından övgü ile söz ettiren bir turizm şehri yapmanın en önemli koşulu ulaşım olanaklarının erişilebilir olmasından geçmektedir. İlimizin gastronomi, tarih, doğa ve inanç turizmi ile zirveye çıkması için ulaşılabilir olunması çok önemlidir”

CHP Çorum Milletvekili aday adayı Ahmet Yüksel Bellek, Çorum’u bir bütün olarak gördüğünü, köylerde sürdürülebilir bir yaşam, şehirde huzur dolu güvenli bir geleceğin CHP iktidarıyla mümkün olduğunu, durmadan yorulmadan, kimseyi ihmal etmeden milletin her ferdi ile kucaklaşacaklarını, her kapıyı çalaşacaklarını, her haneye gireceklerini ve her eli tutarak hasreti dindireceklerini sözlerine ekledi.

