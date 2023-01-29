Çorum’un sorunlarını bildiğini, Çorum’u Ankara’da temsil etmek için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Genel Seçimlerde CHP’den Milletvekili Aday Adayı olmak için yola çıktığını dile getiren ve aynı zamanda ÇORUM HABER yazarı olan Bellek, 1 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 14.00’de Cumhuriyet Halk Partisi İl Binası’nda düzenleyeceği basın açıklaması ile aday adaylığını açıklayacak.

Ahmet Yüksel Bellek, tüm partilileri ve basın mensuplarını aday adaylığı açıklama toplantısına davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

