Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Çorum Kitap ve Kültür Günleri’nin konuğu polisiye öykü ve roman yazarı Ahmet Ümit oldu. Kitapseverlerin yoğun ilgi ile karşıladığı Ahmet Ümit, yeni kitabı Bir Aşk Masalı üzerine yaptığı söyleşinin ardından en sevilen kitaplarını okurları için imzaladı.

Çorum Belediyesi tarafından Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi’nde düzenlenen 10’uncu Çorum Kitap ve Kültür Günleri 7’nci gününde eserleri 34 dile çevrilen, Türkiye’nin önde gelen edebiyatçılarından Ahmet Ümit’i konuk etti. Kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ahmet Ümit, Çorum’a geldiğinde Hititlerin başkentine gelmiş gibi hissettiğini ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

İlk yazdığı tarihi roman Patasana’da Hititlerin geçtiğini anlatan Ümit, “Burayı gerçekten çok seviyorum. Hani derler ya ‘Doğduğun yer değil doyduğun yer’ diye biz yazarlarda da bu durum ‘Doğduğun yer değil doyduğun yer değil yazdığın yer’dir. İşte yazdığımız yer bizim şehrimiz oluyor. O yüzden Çorum’u da kendi şehrimiz olarak görüyoruz. Seviyoruz. Umarım ömrümüz olursa ileride yine bir Hattuşaş romanı yazmayı çok isteriz. Hititler çok büyük bir uygarlık. Şimdi Beyaz Saray’dan dünya yönetiliyorsa bundan birkaç bin yıl önce Boğazkale’den yönetiliyordu.” dedi.

“KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM”

Ünlü Yazar Ahmet Ümit, Türkiye’nin muhteşem bir kültürü olduğunu ve buna sahip çıkmamız gerektiğini belirterek, “Adamlar 5 bin kilometre öteden gelip bizim kültürümüze sahip çıkıyor ama biz üzerinde yaşadığımız kültüre sahip çıkmıyoruz. Acı değil mi? Buna sahip çıktığımızda bizim kültürümüz zarar görmüyor tam tersine daha da zenginleşiyoruz. Bu topraklarda doğan her çocuk evrensel insan olarak doğuyor. Avrupa’da evrensel insan olmak için çaba harcıyorlar. Bizim çaba harcamamıza gerek yok zaten topraklar böyle. Biraz ilerisi Hattuşa. Hattuşili burada yaşamıştı, Puduhepa diye karısı vardı. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz.” diye konuştu.

Ümit, Türkiye’nin en çok okunan yazarlarından biri olduğunu kitaplarının 34 dilde 50 ülkede yayınlandığını, eserlerinden filmler, tiyatrolar yapıldığını bunun en büyük nedeninin ise kitaplarında kültürümüzü anlatmasının olduğunu söyledi.

“KADINA ŞİDDET OLAYLARI ARTTI”

Ahmet Ümit, söyleşisinde yeni kitabı “Bir Aşk Masalı” üzerine de şunları söyledi: “Çok rahatsız olduğum bir şey var Türkiye’de. Son zamanlarda kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet çok arttı. Elbette platformlarda imza atıyoruz, bunu kınıyoruz, Twitter’da yazıyoruz. Ama ben bir yazarım ve en etkili olduğum alan yazı yazmak, hikâye kurmak, bir şey anlatmak. O yüzden buna karşı çıkmak için bu masalı yazdım. Bu masal aslında kadınlara yönelik şiddetin, kadınların dışlanmasının, kadınların öldürülmesine karşı yazılmış bir erkek ve bir insanlık eleştirisi. Aşktan yola çıkarak bir erkek ve bir insanlık eleştirisi yapmak istedim.”

Ahmet Ümit, söyleşinin ardından Çorum okuyucuları için kitaplarını imzaladı.



(Nurdan AKBAŞ)

