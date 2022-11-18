Özel, şunları söyledi: “Ben Çorum’a gelirken seyahatte yanımda AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da vardı, birlikte geldik Çorum’a hızlı trenle. Hemen onun yanında da Ercan Daştan vardı AK Parti İl Başkan Yardımcısı. Trene bineceğim diyor bizim Ahmet Sami Ceylan seni bindirmem diyor. Niye binmesin dedim ya. Ceylan, o eskiden MHP’liydi bu trenin yapılacağına inanmıyordu. Onu bindirmeyeceğim diyor. Olur mu dedim bindik hep birlikte trene. Tren tıklım tıklım dolu. Trende yer yok neden Acemi Birliğinde yemin töreni var, bütün aileler yemin törenine geliyor, Çorum’a Acemi Birliğini getirmişler. Şimdi Çorumlular gülüyor. Canlı yayında izleyenlere söyleyelim, Çorum’da hızlı tren diye bir şey yok, söz vermişler yapmamışlar. Acemi Birliği de yok, o da yalan olmuş. O yüzden ben Sayın Ahmet Sami Ceylan’la yan yana oturamadım. Ama onlar dönemin MHP il başkanıyla kavga ettiler ya şimdi il başkanlığında yan yana oturuyorlar hızlı treni konuşuyorlar. Böyle bir yalan olur mu? Nasıl bir daha çıkıp Çorumlulardan oy isteyeceksiniz merak ediyorum.” (Nurdan AKBAŞ)

