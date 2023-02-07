Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 büyük deprem 10 ilde etkili oldu. Bölgeye arama kurtarma ve insani yardım malzemeleri sevk edilmeye devam ederken, AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da Adıyaman’da koordinatör olarak görevlendirildi.

Hemen Adıyaman’a giderek çalışmalara başlayan Ahmet Sami Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Adıyaman’dayız. Depremin şiddetli şekilde etkilediği yerlerden biri #Adıyaman'da vatandaşlarımızla bir aradayız. Devletimiz bütün imkanları ile sahada. Devlet, millet el ele yaralarımızı hep birlikte saracağız İnşallah.

Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Bir can daha kurtarmak ve uzanan bir eli daha tutmak için Adıyaman’dayız. Gün tek yürek, tek bilek olma günüdür...” şeklinde görüş bildirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

