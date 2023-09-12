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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, golcü transferiyle ilgili olarak daha önce prensip anlaşmasına vardığı Samsunsporlu Ahmet Sağat’a imza attırdı.

Menajeri Volkan Şen ile birlikte Çorum’a gelen Ahmet Sağat, kırmızı-silahlı takımın dünkü antrenmanını izlerken, antrenmandan sonra sezon sonuna kadar olmak üzere kiralık sözleşme imzaladı.

AHMET

SAĞAT

KİMDİR

1996 Berlin-Almanya doğumlu olan Ahmet Sağat, futbol altyapı eğitimini Almanya’da aldı. 2021-2022 Sezonunda Menemenspor tarafından Türkiye’ye getirilen golcü futbolcu, o sezon İzmir ekibiyle 36 resmi maçta 17 gol atarken, 4 asist yaptı.

Geçen sezon başında Samsunspor’a transfer olan Ahmet Sağat, Karadeniz ekibiyle 27 lig maçında 698 dakika süre aldı ve 6 gol atıp, 3 asist yaptı. Deneyimli golcü, Türkiye Kupası’nda ise 2 karşılaşmada 164 dakika süre aldı ve 3 gol kaydetti.

NALEPA İÇİN

GİRİŞİMLER

SÜRÜYOR

Öte yandan, Sakaryaspor’un yollarını ayırma kararı aldığı 28 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Nalepa’nın transferi ile ilgili görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Nalapa’nın bonservisi ve futbolcunun alacağı para konusunda görüşmeler sürüyor. Nalepa transferinin bugün veya yarın netleşmesi bekleniyor.