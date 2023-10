Tahmini Okuma Süresi: dakika

Marşı ilk defa canlı olarak Silivri’deki bayram coşkusunda söylemeye hazırlanan Ahmet Şafak, “Marş yapmak için marş yapılmaz. Marş, tarihe not düşmektir. Çalakalem sözlerle, klişe deyimlerle Cumhuriyetimizin 100. yılı anlatılamaz" dedi.

Ünlü sanatçı Ahmet Şafak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünde tarihe not düşmen adına “Nice Yüzyıllara Türkiye Cumhuriyetim” isimli bir marş yaptı.

Marşı canlı olarak ilk defa Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı coşkusunda söylemeye hazırlanan Sanatçı Ahmet Şafak, bu özel yılda böyle bir eseri müzikseverlere sunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Marş yapmak için marş yapılmaz. Marş, tarihe not düşmektir. Çalakalem sözlerle, klişe deyimlerle Cumhuriyetimizin 100. yılı anlatılamaz. Cumhuriyet Marşları özenli bir dil ister, Cumhuriyetimizin 10. Yıl Marşı gibi. Elbette herkes bir Faruk Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar olamaz ama ilkokul çocuklarına verseniz daha anlamlı mısralar yazacağı marşlarla ortaya çıkmak da doğru mudur? Cumhuriyet öncelikle bilinç iklimidir, bu yolda ortaya konan eserlerde de bilincin ışığı görülmelidir. Cumhuriyetin bize kazandırdığı önemli bilinç alanlarından biri de tarih bilincidir. Elbette marş metinlerinde bu bilinç hissedilmelidir.

Cumhuriyet, tarihten kopuş değil, Türk tarihini derinliğine sahipleniştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli şuurunu, milletinin tarihi varlığını ve milli kültürüne duyduğu büyük aşkı anlamak isteyenler, kurduğu Türk Tarih Cemiyeti’ne ve 1932-1937 yıllarındaki tarih kongrelerine bakmalıdır. Cumhuriyet, Gazi'nin açıkça ifade ettiği gibi ‘Yüksek Türk kültürünün ve kahramanlığının’ eseridir. 100. yılına ulaşmanın gururu ve idrakiyle derim ki; Cumhuriyetimiz, mazinin derinliklerini de kapsayan bugünden yarına özgüvenle yürüyen bir gelecektir” dedi.