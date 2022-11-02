Sağlık-Sen olarak; “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yer alan bazı maddelerin adaletsizliğe ve eşitsizliğe yol açtığını belirten Ahmet Saatcı, bu nedenle yasal itiraz süresini değerlendirerek bazı hükümlerin iptali için Danıştay’a başvuru yaptıklarını söyledi.

Danıştay’a yapılan başvuruda, yönetmelik ile ihtar puanı alan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının destek ödemelerinin düşürülmesinin kanunlara aykırı olduğuna belirten Saatcı; “Dava dilekçemizde ilgili maddenin iptali istenmiştir. Ayrıca yönetmelikte “aile sağlığı çalışanlarının destek ve teşvik ek ödemelerinin yüzde 3 oranında” belirlenmesine de itiraz edilen dilekçede, ilgili maddede belirtilen oranların hakkaniyetten ve günümüz ekonomik koşullarından uzak olduğu vurgulanarak, maddenin iptal edilmesi talep edildi.Dava dilekçesinde itiraz edilen konulardan bir diğeri ise teşvik ek ödemesinin muayene sayısına bağlanması oldu. Aile sağlığı çalışanlarının teşvik ek ödemesinin, birlikte çalıştığı aile hekiminin günlük muayene sayısına bağlanmasını içeren maddenin iptali istendi” dedi.

Yönetmeliğin hükümlerini tek tek masaya yatırdıklarını ve alanında uzman kişilerle kapsamlı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Saatcı açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Yeni yönetmelik aile hekimliği sisteminde hakkaniyeti sağlamaktan uzaktır. Yönetmelikte aile hekimlerini ve aile sağlığı çalışanlarını mağdur edecek hükümler mevcuttur. Yönetmeliğin yayınlanmasıyla maddeleri tek tek masaya yatırdık. İtiraz edeceğimiz konuları tespit ettik ve Sağlık Bakanlığı’na ilettik. Adaletsizliğe ve eşitsizliğe neden olan maddelerin aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları lehine düzeltilmesini talep ettik. Ayrıca yaptığımız değerlendirmeler sonucunda ve yasal itiraz süresi içinde başvurumuzu yaptık. Açtığımız dava ile ihtar puanı alan aile hekimlerimizin ve aile sağlığı çalışanlarımızın destek ödemesinin kesilmesinin doğru olmadığını belirttik. Aynı zamanda aile sağlığı çalışanlarımızın teşvik ek ödemesinin yüzde 3 gibi günümüz ekonomik koşullarına uygun olmayan bir oran olarak belirlenmiş olmasına itiraz ettik. Ayrıca aile sağlığı çalışanlarının teşvik ödemelerinin aynı birimde çalıştıkları aile hekiminin muayene sayısına bağlı olması da itiraz ettiğimiz bir diğer konu. Çünkü örneğin bazı aile hekimliği birimleri var ki hemşiresi var doktoru yok. Yahut aile hekimi yasal doğum ya da hastalık izninde veya birimde muayene yapılmıyor ancak tüm hizmetler sürüyor. Böyle durumlarda aile sağlığı çalışanları neden teşvik ek ödeme alamasın ki? Tüm bunlar gözetilerek, aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarını mağdur eden hükümlerin iptali için Danıştay’a başvurumuzu yaptık. Adalet ve eşitlik ilkesine aykırı olan bu maddelerin iptali için yargının gerekeni yapacağına inanıyoruz.”

(Volkan SINAYUÇ)

