Merhum Mustafa Durmuş Köşkerler ile Suna Köşkerler’in oğlu, Şükrü Köşkerler ve Emine Bakal’ın kardeşleri, “Enişte” lakabıyla tanınan Almanya'dan emekli İsmail Laz'ın damadı, emekli öğretmen Ahmet Köşkerler, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün gece vefat etti.

Emekli öğretmen Nuriye Nurşen Köşkerler’in eşi, Sevde Köşkerler’in babası Ahmet Köşkerler, iki yıldır kanser tedavisi görüyordu. Ahmet Köşkerler, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden sonra görev yaptığı Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesi’nden emekli olmuştu.

59 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Köşkerler’in cenazesi bugün öğle namazının ardından Akşemseddin Cami’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ