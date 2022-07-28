Sivas’ta düzenlenen Süper Enduro Fast motor yarışlarında Çorum’u temsilen katılan Ahmet Emirhan Gömeç üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Sivas Belediyesi ile Sivas Motor Sporları Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen Süper Enduro Fast Motor Yarışları 23-24 Temmuz tarihleri arasında Sivas’ta yapıldı. Paşabahçe Mesire alanında gerçekleşen yarışlara 25 ilden 142 sporcu katıldı. Sivaslı motor tutkunlarının heyecanlı gözlerle takip ettiği yarışlar sonunda 119 motor numarası ile yarışan Çorumlu sporcu Ahmet Emirhan Gömeç zorlu geçen parkurlar sonunda gençler kategorisinde yarışı üçüncülükle tamamladı. Genç yarışçı Çorum’a kupa ile döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Yedi ayrı kategoride yapılan yarışlar sonunda dereceye giren sporcuların ödüllerini Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Motor Sporları Kulübü Başkanı Ercan Uçar ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç birlikte verdi.

(Rıfat KARA)