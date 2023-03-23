Çorum’un B Klasman Futbol Hakemi Ahmet Ecevit, bu hafta Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig Beyaz Grup’ta, Bursa temsilcisi İnegölspor’la Manisa ekibi Somaspor arasında oynanacak 28.hafta maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, İnegöl İlçe Stadı’nda oynanacak maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını Karabük bölgesinden Muhammed Oğuzhan Öztaş ve Nevşehir bölgesinden Yahya Kemal Yurtbilir yapacak. Saat 14.00’te başlayacak maçta, Ankara bölgesinden Efe Tanrıverdi de dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

