Adalet Sen Karadeniz 1 Nolu Şubesi’nin olağan genel kurulu geçtiğimiz haftasonu Samsun’da yapıldı. Kongreye Adalet Sen Çorum İl Başkanı Ahmet Boynuuzun ile yönetimi de katıldı.

Geniş katılım ve coşkulu bir ortamda gerçekleştirilen kurul ve seçim sonrasında yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ayrı ayrı belirlendi. Adalet Sen Çorum İl Başkanı Ahmet Boynuuzun, “Çorum, Samsun ve Sinop illerini birleştirmek suretiyle Adalet Karadeniz 1 Nolu Şubesini kurduk” dedi.

Artık sadece yargı çalışanlarının sorunları ile ilgilenecek müstakil bir şubelerinin olduğunu ve Samsun’da seçim yaptıklarını söyleyen Boynuuzun, “Yargı çalışanlarının görmezden gelinen sorunlarının daha yapıcı olarak çözüm için gayret göstereceğiz. Gayret gösterecek bir sendika olduğunu adalet hizmetleri sınıfı olması için yerelde ve Türkiye geneli çalışacağız. Zor şartlarda çalışan yargı çalışanlarının özlük hakları ve genel sorunları için yapıcı çözüm üretmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



(Haber Merkezi)

