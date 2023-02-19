Merhume Güllü Bostancı'nın eşi, Eczacı Seyit Ahmet Bostancı ile 6 kız çocuğu babası olan Ahmet Bostancı'nın cenazesi, önceki gün İskilip Çarşı Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Hacıkarani mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, MHP İlçe Başkanı Alim Alıcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

