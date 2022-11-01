Daha önce de Genel İdare Kurulu üyeliği ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği yapan Ahmet Bölükbaş 30 Eylül’de Hacı Bayram Veli Kongre Merkezi’nde yapılan yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı heyecan dolu kongrede oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alarak tekrar Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi.

Saadet Partisi’nde iki dönem il başkanlığı yapan ve iki seçimde milletvekili adayı olan Ahmet Bölükbaş milli görüş çizgisinden taviz vermeden mücadelesine devam eden halkın içinde sevilen, tüm kesimler tarafından sevilen ve tanınan bir siyasetçi olarak biliniyor.

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ta konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunarak yeniden Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilmesinden dolayı Bölükbaş’ı tebrik ederek görevinde başarı dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

