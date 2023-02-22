AK Parti Çorum eski Milletvekili Aydoğmuş, babasının vefatını “Babam Nuri Aydoğmuş'u Rahmeti Rahman'a Uğurladık. Allah razı olduğu kullarından eylesin Mekanı Cennet olsun. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” ifadeleriyle duyurdu.

Nuri Aydoğmuş’un cenazesi, Sungurlu Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığın’na defnedildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

