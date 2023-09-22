Ahlatcı’nın baş aşçısı Yeser Gastro Antalya’da jüri üyesi
Ahlatcı Metal Rafineri’nin baş ahçısı Mehmet Yeser, 15-18 Kasım 2023 tarihleri arasında Antalya Cam Piramit’te yapılacak Gastro Antalya “Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması 23” organizasyonuna jüri üyesi olarak katılacak.
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın konuklarına ve holding personeline yaptığı şahane yemeklerle tanınan Mecitözü İbek köyü kökenli Mehmet Yeser, jüri üyesi olarak Antalya’da Çorum’u temsil edecek.