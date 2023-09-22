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Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın konuklarına ve holding personeline yaptığı şahane yemeklerle tanınan Mecitözü İbek köyü kökenli Mehmet Yeser, jüri üyesi olarak Antalya’da Çorum’u temsil edecek.