AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, gittiği deprem bölgesinden Çorum’a gelerek ayağının tozuyla Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alınan 3 depremzedeyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralı Barış Levent, Ahmet Korkmaz ve Alev Korkmaz isimli depremzedeler Ahlatcı ve beraberindeki İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan’a yaşadıkları korku dolu anları anlattılar.

Hastaların durumu hakkında hastane yetkililerden ve depremzede yakınlarında bilgi alan Yusuf Ahlatcı, depremzede gençlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Afetzede gençlerin durumunun iyi olduğunu öğrenen Ahlatcı, mutluluğunu dile getirdi.

Afetten etkilenen tüm vatandaşlardan iyi haberler almayı umut ettiklerini kaydeden Ahlatcı, yaralanan vatandaşların sağlığına kavuşması için dua etti.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yaralı ve yakınlarına ihtiyaçları olduğunda her zaman kendisine ulaşmalarını isteyerek, hastaneden ayrıldı.

(Haber Merkezi)