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Bilgili, kendisine, ailesine, çevresine ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmenin yolunun eğitimden geçtiğini belirten Milletvekili Ahlatcı, Çorum İl Özel İdaresi tarafından Buharaevler Mahallesi İbrahim Çayırı mevkiine yapılacak olan ortaokul için gerçekleştirilecek ihale sonucunda, Çorum'a modern bir eğitim yuvası kazandırmanın mutluluğunu yaşayacaklarını açıkladı.



Eğitime en fazla önemin AK Parti hükümeti zamanında verildiğine dikkat çeken Milletvekili Ahlatcı, eğitimin, toplumun en değerli hazinelerinden birisi olduğunu söyledi. Her zaman eğitimcilerin ve öğrencilerin yanında olduklarını kaydeden Milletvekili Ahlatcı, "Onların en iyi imkânlara erişimini sağlamak AK Parti olarak en önemli hedeflerimizden biridir. Bu yeni okul, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alabilmesi için tasarlanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür eder, şehrimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.



Bu zamana kadar yapılan bütçe planlamalarında en büyük payın eğitime ayrıldığını hatırlatan Milletvekili Ahlatcı, AK Parti hükümeti dönenimde eğitime yapılan yatırımların Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan yatırımların üçte birine ulaştığını ifade etti.