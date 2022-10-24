Kooperatif Başkanı Aslan Sancı ile gecenin sunumunu yapan Servet Seyfettin Mete, doğum günü olan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile birkaç gün önce doğum gününü kutlayan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya sürpriz yaparak her iki il başkanının da doğum gününü kutladı.

Ayrıca gecenin ilerleyen saatlerinde sanatçı Hüseyin Uğurlu ile CHP’li yöneticiler, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın doğum gününü pasta keserek kutladı. Tahtasız, üzerinde “CHP” yazılı doğum günü pastasını eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız ve partililerle birlikte keserken, sürprizi hazırlayan dostlarına teşekkür etti.



(Tugay GÖKTÜRK)