Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, kendilerine ait altın rafinerisinde düzenlenen ve bazı yerel kanallarda canlı yayınlanan basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya, "Bizden habersiz indirdiler" diye cevap verdi. Hem bu konuyla hem de sponsorluk konusunda kulüp yönetimi tarafından kendileriyle hiç bir temas sağlanmadığına işaret eden Ahlatcı, yeni sponsora başarı dileklerini iletirken, bu sezon sponsorluk olayını askıya aldıklarını ve yatırıma öncelik vereceklerini dile getirdi. İş insanı Ahlatcı, kendilerinin şehrin futbol takımına bakış açısında bir değişme olmadığını ifade ederek, bunun da en güzel örneğinin Ahlatcı AVM'de bulunan kulüp ürünlerinin satıldığı store olduğunu söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi