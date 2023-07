derken, Sungurlu'nun işsizlik nedeniyle sürekli göç verdiğini, istihdam sağlayacak yatırımlara büyük ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yatırım yapmak isteyen iş insanlarının cazibe merkezi oldu.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın barut ve barutun hammaddesi nitrogliserin ve nitroselüloz fabrikalarını Sungurlu OSB’ye yapma kararının ardından ilçeye adeta yatırım yağmaya başladı.

Bugüne kadar ilçeye yatırım yapma kararı alan şirket ve firmalar şöyle sıralandı:

Ahlatcı Holding / Barut ve hammaddeleri Fabrikası, Çavuşoğulları Şirketler Grubu / Bakliyat İşleme ve Paketleme Tesisi, Başer Makine / Güneş Enerji Panelleri Fabrikası, Ayder Alüminyum / Alüminyum Profil Fabrikası, SEVGİSUN Mantı Üretimi Ltd. Şti. / Mantı Üretim Tesisi, Med Gıda / Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi.

ŞAHİNER: HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

15 yıl Sungurlu Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı yapan ve Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nin yıllarca çözülemeyen sorunlarını ikili ilişkilerle çözerek OSB'ye büyük katkılar sağlayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yatırımcı iş insanlarına seslenerek, "Belediye olarak, yatırım yapacaklara her türlü desteğe hazırız" dedi.

“Bacası tüten her bir fabrika, maddi kazanç sağladığı gibi bir yandan da yarınlarımızı şekillendirecek” diyen Şahiner, gençlerin yarınlara umutla bakması açısından Sungurlu OSB’nin önemine dikkat çekti.

Başkan Şahiner, Sungurlu'nun işsizlik nedeni ile yıllar içerisinde sürekli göç verdiğini ifade ederek, "251 bin Sungurlulu memleketinden kopmuş aş, iş derdine gurbete göçmüş. Bu duruma artık bir son vermemiz gerekiyor. Sungurlu'nun istihdama ihtiyacı var. Göreve geldiğim günden beri bunun mücadelesini veriyorum.” dedi.

Başkan Şahiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Konum itibariyle adeta Türkiye’nin bölgeler arası bağlantı noktası olan ilçemiz siyasi çatışmalar yüzünden hep arka planda kalıyor. Bu durumu tersine çevirmek Sungurlu’yu ve Sungurlu'nun çocuklarını hakkettiği seviyeye getirmek için gerekirse ömür tüketiriz.

Bu nedenle çağrımdır. Tüm sanayici, iş insanlarımıza sesleniyorum. Sungurlu OSB'ye yatırım yapmak isteyen, istihdama katkıda bulunacak, Sungurlu'nun önünü açacak herkese açık çek veriyorum. Her türlü desteği belediye olarak sağlayacağım." (Haber Merkezi)