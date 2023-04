Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte Çorum Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği ve İl Hakem Kurulu’nu ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Alaca Belediye Spor ve Gençlik Mimar Sinan Spor Kulübü maçında saldırıya uğrayan hakem Mahmut Selçuk’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Alaca’da hakem Mahmut Selçuk’a yapılan saldırı ve İskilip’te yaşanan olaylardan dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirten Ahlatcı, sporda her türlü küfür ve şiddete karşı olduklarını ifade ederek yaşananları kınadı.

Çorum’da geçen hafta oynanan maçlarda yeşil sahalarda görmek istemedikleri olayların yaşandığına dikkat çeken Ahlatcı, "Şiddetin her türlüsüne sahada, tribünde, sokakta ya da evde olsun karşıyız. Şiddet insani bir kavram değil. Dolayısıyla şiddeti kanunla, yönetmelikle elbette bir noktaya getirmek mümkün ama zihinlerde çözmek önemli, bizim yaklaşımımız bu. Şiddete karşı el birliğiyle savaşacağız, bunun başka bir açıklaması olamaz” dedi.

Amatör sporun amacının Fair-Play çerçevesinde mücadele etmek olduğunu ifade eden Ahlatcı, sporun barış, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duyguları içerisinde yapılması gerektiğinin altını çizdi. Taraftarların takımına Fair-Play çerçevesinde destek olması kadar doğal bir şeyin olmadığına işaret eden Ahlatcı, buna karşılık sahalarda yaşanan her türlü şiddetin kimseye fayda sağlamadığını kaydetti.