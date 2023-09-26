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Kandillerin, sevgi, yardımlaşma, merhamet ve hoşgörünün ön plana çıktığı müstesna günler olduğuna vurgu yapan Milletvekili Yusuf Ahlatcı, tüm Çorumluların, milletimizin ve İslam aleminin kandilini kutlayarak, bu müstesna gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşriflerinin yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Ahlatcı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Yaratılanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin doğumu, tüm insanlığın ebedi saadeti için bir umut olmuştur. Karanlıkların aydınlığa kavuşmasında ve katılaşmış kalplerin yumuşamasında çok önemli bir yere sahip olan, böyle şerefli ve mübarek bir gün vesilesiyle Peygamber sevgisinin gönüllerimize kök salmasını diliyorum.

İbadetlerinde ihlas ve samimiyeti öne çıkararak gönülleri fetheden, güzellik ve ümit dolu Hz. Peygamber (SAV) bütün varlığıyla bize örnek olmakta, yaşamakta olduğumuz hayata ve geleceğimize ışık tutmaktadır. Onun açtığı ufukla cehalet ve zulmün hükümranlığı yıkılmış, bilginin ve inancın egemenliğinde aydınlık bir çağ başlamıştır. Peygamber Efendimiz (SAV)’in dünyayı şereflendirdiği bu kutlu gecenin tüm hemşehrilerimize ve aziz milletimize huzur, birlik, beraberlik ve barış getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum”