Ak Parti'nin ilçe başkanları toplantısında konuşan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 2023'de başta Çorum olmak üzere AK Parti bayrağını bir kez daha tüm ülkede dalgalandıracaklarını söyledi. Bu yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olacağını ifade eden Ahlatcı, "AK Partimiz, milletimizin kurduğu, milletin ta kendisi olan partidir. Bugüne kadar bütün seçimleri milletimizle kazandık. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 20 yıldır bağrına basan, AK Parti'ye teveccühleriyle oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımızın gönlüne, kalplerine talibiz. Yerli ve milli gayretlerimizle onlara hizmetkar olmak en büyük hedefimizdir. Bu nedenle 2023 yılında yapılacak seçimlerde ne olursa olsun zafere olan inancımızdan ve bu zafere ulaşmanın gayretinden zerre kadar ayrı düşmeyeceğiz. Terleyeceğiz ancak terimiz soğumadan yeniden çalışmaya başlayacağız. Yorulacağız ancak soluklanırken yapacağımız yeni çalışmalarımızı planlayacağız. Ucu dışarıda, talimatla kurulan masalar şunu iyi bilmelidir ki 16. seçim zaferimizle kendilerine en güzel cevabı milletimizle beraber vereceğiz. 2023'de AK Partimizin ak ışıkları memleketimizin üzerinde yanmaya devam edecek. Masalarda birbirlerini ağırlayanlar bir kez daha Türk milletinin iradesini görecekler" şeklinde konuştu.