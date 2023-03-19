Dünyanın en büyük beşinci mücevher fuarı 53. Istanbul Jewelry Show Istanbul Jewelry Show, 53’üncü kez sektör öncülerini bir araya getirdi. Fuara ise Ahlatcı Holding tarafından 18 kilo 14 ayar altın kullanılarak, “Altın değerinde zafer” temasıyla üretilen Çanakkale Şehitleri Anıtı damga vurdu.

Ahlatcı Holding’e bağlı Ahlatcı Kuyumculuk, mücevher sektörünün en önemli buluşması olarak kabul edilen ve 16-19 Mart 2023 tarihleri arasında 53’üncü kez kapılarını açan Istanbul Jewelry Show’da bu yıl da yerini aldı.

53. Istanbul Jewelry Show’un deprem gölgesinde ve buruk geçtiğini ifade eden, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, Fuar’ın Çanakkale Zaferi’nin yıldönümüyle aynı tarihe denk gelmesinin kendileri için bir motivasyon olduğunu belirterek, Çanakkale Şehitleri Anıtı’nın da şehitlerimizin aziz ruhlarına ve Ahlatcı Kuyumculuk’un 40’ıncı yaşına ithafen tek olarak üretildiği bilgisini verdi. Ahlatcı Kuyumculuk standında sergilenen 1/100 ölçeğinde 18 kilo 14 ayar altın kullanılarak üretilen anıt maketi büyük ilgi gördü.

Ahlatcı Kuyumculuk’un attığı adımlarla sektörün ezberlerini bozan bir inovasyon vizyonu olduğunu belirten Ahmet Emin Ahlatcı, “Ar-Ge’yi yanımıza alarak yaptığımız işe değer katan projeler yapıyoruz. Geçen sene hayata geçirdiğimiz ve GrafenNokta teknolojisi olarak tanımladığımız patentli işaretleme teknolojisi bunlardan biri. Yastık altındaki altınların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğiyle başlattığımız ATOM, Ahlatcı Altın Tasarrufu Oluşturma Modeli projesi ise bir diğeri. Kuyumculara özel olarak geliştirdiğimiz AltınPOS olarak isimlendirdiğimiz uygulamamızı yaygınlaştırmak için çalışıyoruz.” dedi.

Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Nanografi şirketinin nanoteknoloji laboratuvarlarında; altının üzerinde tutunabilen, kral suyu dışında hiçbir kimyasaldan zarar görmeyen, çevresel ve mekanik tüm streslere dirençli bir işaretleme teknolojisi geliştirildi. Çıplak göz ile görülmeyen, altın üzerinde şeffaf duran bu kaplama, mor UV ışığı altında renklenerek parlıyor ve baskısı gerçeklesen bandrolün görülmesiyle anlık doğrulama sağlıyor.

(Haber Merkezi)

