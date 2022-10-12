Toplantıya; Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Kadın Kolları Yönetimi ve İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları katıldı.

Seçim İşleri Sandık Kurulu çalışmalarına yönelik toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Ahlatcı, kadın kolları mahalle başkanları ile seçim süreciyle ilgili istişarelerde bulunduklarını söyledi.

AK Parti'nin Türk siyasi hayatında en etkin kadın teşkilatını kuran, kadınlara en çok yer veren parti olduğuna vurgu yapan Ahlatçı, dünyada pek çok siyasi partinin AK Parti'nin kadın teşkilatlanması modelini örnek alarak kendisine uyarlamaya çalıştığını kaydetti.

Yürütülen her mücadelede Ak kadınları yanlarında görmenin şevki ile daha önemli adımlar attıklarını ifade eden Ahlatcı, “Kadını yok saymak insanlığın yarısından vazgeçmek demektir. Geçmişte kimi cehaletten, kimi dış etkilerden kaynaklanan sebeplerle kadınlarımızın sıkıntılar çektiği elbette bir gerçektir" dedi.

“İnandığımız değerler uğruna yorulmak ve daha iyisini yapabilme imkânını aramak gayretimizdendir” diyen Ahlatcı, “Emin olunuz ki bu gayret bizleri 2023 ve 2024 seçimlerinde zafere ulaştıracaktır. Sahadan aldığımız enerjiyle biz bu zaferi şimdiden görüyoruz. 20 yıldır milletimizle yazdığımız başarı hikâyesinin en önemli parçası mahalle teşkilatlarımızdır” diye konuştu. (Haber Merkezi)

