İtfaiye Müdürü Adil Balcı ve itfaiye personeli tarafından karşılanan Başkan Ahlatcı, ülke genelinde ve ilimizde yaşanan yangın ve sel afetlerinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından ötürü itfaiye personelini bir kez daha tebrik etti.

İtfaiyecilerin çok kutsal ve önemli bir görevi ifa ettiklerini belirten Ahlatcı, “İtfaiye Teşkilatımız, afet, yangın, kaza başta olmak üzere nerede bir ihtiyaç varsa, 7 gün 24 saat teyakkuzda. Bir saniye bile düşünmeden yangının içerisine atılan, zor durumda olana yardım elini her daim uzatan Ateş Savaşçılarımızın, İtfaiye Haftası’nı bu vesileyle bir kez daha kutluyorum. Bütün Türkiye’deki İtfaiyeci kardeşlerimi Allah muhafaza etsin. İtfaiye Teşkilatımızın kuruluşunun 308. yılı kutlu olsun” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Ahlatcı’ya teşekkür eden İtfaiye Müdürü Adil Balcı, memnuniyeti ifade etti. Ziyaret programı tebrikler, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

(Haber Merkezi)

