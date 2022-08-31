Ahlatcı Eğitim, Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTKA) Akademi ve Hitit Üniversitesi’nin işbirliğiyle17 Ağustos 2022 tarihinde online platformda yapılan sınavlarda, N.F. Koçak 40 sorudan 39’unu doğru cevaplayarak birinci, M.S. Arıcı ise 38 soruyu doğru yanıtlayarak ikinci oldu.

Yapılan test sonucunda 541 genç, 70 ve üzeri not alarak kursun online olarak yapılacağı birinci aşamadaki “Bilgi Teknolojilerine Giriş, Algoritma, Programlama ve Veri, Yapılarına Giriş, Algoritma ve Veri Yapıları İleri Seviye, Algoritma Tasarımı” olmak üzere 4 farklı dersten oluşan 59 saatlik bir eğitime hak kazandı.

(Haber Merkezi)

