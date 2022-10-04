“Amatör Spor Haftası” dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılarak genç sporcular ile sohbet eden Ahlatcı, “Amacımız Çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, sporu sevdirmek, gençlerimizi kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmektir” dedi.

Kortej yürüyüşü için Kadeş Meydanı’nda toplanan sporcular ile bir araya gelen Başkan Ahlatcı, her yaşta insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulması, sporun tabana yayılması ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Çorum’a yapılan spor yatırımları ile gençleri spor yapmaya yönlendirmeye çalıştıklarına vurgu yapan Ahlatcı, 'Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde insanların spora kazandırılması, özellikle çocuklarımızın spora başlamalarını sağlamak en önemli hedeflerimizdir. Ayrıca gençlerimizin de zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlayacak en güzel araç spordur. Son zamanlarda hız verdiğimiz tesisleşme ile birlikte bugünün amatörlerini yarının profesyonellerine dönüştürmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Çorum’da sporun hak ettiği yeri alacağı ve her hanede spor yapan kişi sayısının artacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Ahlatcı, “Bu ülkenin ay-yıldızlı bayrağını uluslararası arenada dalgalandıracak geleceğin şampiyon sporcularının yetiştirilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız” şeklinde konuştu.

Ahlatcı, ülke olarak en fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğu bu günlerde spor sayesinde kurulan kaynaşma, dostluk ve arkadaşlıkların geleceğe umutla bakılmasına vesile olacağına inancının tam olduğunu ifade etti.