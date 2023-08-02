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Çorum'un gururu, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Bloomberg Milyarderler Listesi'nde dünyanın en zengin 500 iş insanı arasında yer aldı. Altın sektöründe lider olan Ahlatcı, Türkiye'nin en büyük mücevher üreticilerinden biri olarak tanınıyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Çorumlu Ahmet Ahlatcı Dünyanın en zengin insanları listesinde ilk 500 kişi arasında yer aldı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum merkezli şirketi ile altı sektörde faaliyet gösteriyor. 2022'de 14,3 milyar dolar gelir elde eden Ahlatcı, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde dünyanın en zengin 500 iş insanı arasında 464. sırada yer aldı.