Birlik ve beraberlik içerisinde tüm acıların üstesinden gelineceğine inancının tam olduğunu ifade den Başkan Ahlatcı, "Depremzede kardeşlerimiz bizlere emanet. Yaşadıkları acıları hafifletmek birinci görevimiz. Her birinin hikayesi farklı olsa da yaşadığı acı ortak. Bu acıyı en derinden paylaşıyoruz. Böyle bir dönemde dayanışmanın önemini çok iyi biliyoruz" dedi.

Ahlatcı, bu zorlu süreci beraber atlatacaklarını sözlerine ekledi. Ahlatıcıya ziyareti sırasında İl Başkan Yardımcıları Kadriye Taşdemir, Adife Kanar ve Mustafa Alagöz eşlik etti.



