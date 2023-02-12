Ahlatcı Holding, deprem bölgesine yardım için 100 milyon lira bütçe ayırdı. Şimdiye kadar yşapılan yardımların 40 milyon lirayı geçtiği öğrenilirken, yardımların devam edeceği bildirildi.

Ahlatcı Holding’den yapılan açıklama şöyle:

“6 Şubat 2023 Pazartesi saat 04:17’de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 7,7 büyüklüğündeki, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde ağır hasara, can ve mal kaybına yol açan depremde, gerek devletimizin imkânları, gerekse ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının bölgedeki çalışmalarıyla yaralar sarılmaya devam ediyor.

Deprem haberinin alınmasıyla birlikte AHLATCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet AHLATCI’nın talimatıyla grup bünyesinde inşaatı hızla devam eden barut fabrikasında tüm inşaat faaliyetleri durdurularak, sabah saat 06:30’da deprem bölgesine 7 tır dolusu gıda ve giyim malzemesi ile 2 vinç sevk edilmiştir.

AHLATCI Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı bünyesinde kurulan AHLATCI Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezi (ADAKOM) tarafından depremin 2’nci günü göçük altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için ilk etapta 2 vinç ve 1 ekskavatör kurtarma çalışmalarına katılmıştır. Depremzedelerimiz için giyimden gıdaya, temizlik malzemesinden araç filosuna, jeneratörden battaniyeye, mazottan iş makinalarına geniş bir yelpazede bir yardım paketi ise ADAKOM organizasyonu ve AFAD kanalıyla deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

Depremin 3’ncü gününde ise 3 tır kuru gıda, 2 tır su ve 2 tır medikal ve insanı yardım malzemesinden oluşan yardım paketi olmak üzere toplam 7 tır AFAD kontrolü ve izniyle ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken kış koşullarının getirdiği zorluklar nedeniyle yiyecek ve temiz su sıkıntısı ortaya çıkması üzerine depremin 4’ncü gününde 3 tır kuru gıda hemen vatandaşlarımıza, 1 tır dolusu kuru mama ise bölgede aç kalan kedi köpekler için kontrollü olarak dağıtılmıştır.

Depremin 120’nci saatinde ise bebek bezi, hijyenik ped, yaşlı bezi ve strafordan oluşan 10 tır dolusu insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırılarak ihtiyaç sahipleriyle buluşturulmuştur.

Bugüne kadar 43 tır dolusu insani yardım malzemesi AFAD kontrolü ve izniyle depremzedelerimize dağıtılmıştır.”

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet AHLATCI ‘giyimden gıdaya, temizlik malzemesinden araç filosuna, jeneratörden battaniyeye, mazottan iş makinalarına geniş bir yelpazede 43 tır dolusu 100 milyon değerinde yardım paketinin yanısıra AHBAP platformuna 5 milyon Türk Lirası, Mücevheratçılar Birliğine ise 2.5 milyon Türk Lirası olmak üzere toplam 7.5 milyon Türk Lirası nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca 400 adet çadırdan oluşan çadırkente ek olarak 2 adet 500 kişi yemek kapasiteli mobil mutfak bölgede hizmet vermeye başlayacaktır. Ayrıca AHLATCI Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren AHLATCI Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezi (ADAKOM) tarafından Çorum’da deprem lojistik merkezi kurulmuş ve tüm yardım malzemeleri burada depolanarak ihtiyaca göre bölgelere kendi ekimlerimiz tarafından sevk edilerek AFAD kontrolünde dağıtılmaktadır’ dedi.

Dünya tarihindeki en şiddetli ve en ağır hasarlı doğal afet olarak kayıtlara geçen bu depremde AHLATCI Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı bünyesinde AHLATCI Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezi (ADAKOM) kurularak Devletimizin tüm resmi kurumlarıyla koordinasyon halinde çalışmalara devam edilmekte olup bugüne kadar iş makinalarımız 38 vatandaşımızın göçük altından çıkarılmasını sağlamıştır.

Geçmiş olsun Türkiye’m.” (Haber Merkezi)

