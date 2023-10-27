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Başkanlığını hemşehrimiz Avukat Fatih Maden’in yaptığı PFDK’nın konuyla ilgili kararı şöyle: “Ahlatcı Çorum FK’nın, 22.10.2023 tarihinde oynanan Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribünü D4, Batı Tribünü Kapalı sağ bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine.”

Söz tribündeki elektronik biletleri bulunan taraftarlar, 4 Kasım Cumartesi günü, Keçiörengücü ile oynanacak maçı stattan izleyemeyecek. Bu tribünlerde elektronik bileti olup da Eyüpspor maçında statta olmayan taraftarlar ise Keçiörengücü maçını izleyebilecek.