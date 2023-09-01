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Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, 2.Başkan Feyyaz Gökel, Başkan Yardımcıları Yılmaz Özkul ve Mustafa Ercan ile Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım ile birlikte Vali Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti. Yalçın, Vali Dağlı’ya “hoş geldiniz” deyip yeni görev yerinde başarılar dilerken, kulüp ve takımın son durumu ile ilgili bilgi verdi ve Pazar günkü Gençlerbirliği maçına davet etti. Yalçın, Dağlı’ya isminin yazılı olduğu 19 numaralı Ahlatcı Çorum FK forması hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Zülkif Dağlı da Başkan Oğuzhan Yalçın nezdinde Ahlatcı Çorum FK yönetimine ve takımına başarı dileklerinde bulundu.