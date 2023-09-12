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Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası tarihlerini ve kulüplerin turlara göre katılım durumlarını açıkladı. Trendyol 1.Lig’de mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’nın kupa serüveni Aralık ayında başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası’nda bu sezon ön eleme ve çeyrek finale kadar olan maçların takvimi belli oldu. Ön eleme turu maçları 17 Eylül’de başlayacak ve Bölgesel Amatör Lig’den (BAL) 28 takım mücadele edecek.

1.Eleme Turu 26-28 Eylül tarihlerinde oynanacak ve ön elemeden gelen 14 BAL takımı ve 3.Lig’den 48 takım mücadele edecek. 2.Eleme Turu 11-13 Ekim tarihlerinde oynanacak olup, 1.eleme turundan gelen 31 takımla birlikte 2.Lig’den 19 takım mücadele edecek.

3.Eleme turu maçları 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde oynanacak ve 2.eleme turundan gelen 25 takımın yanı sıra Süper Lig’den 10, 1.Lig’den 11, 2.Lig’den 10, 3.Lig’den de 12 takım mücadele edecek.

4.Eleme Turu maçları 5-7 Aralık tarihlerinde oynanacak. Ahlatcı Çorum FK kupaya bu turdan dahil olacak olup, 4.turda, 3.eleme turundan gelen 34 takımın yanı sıra Süper Lig’den Çaykur Rizespor, Pendikspor, Başakşehir FK, Trabzonspor, Fatih Karagümrük ve Samsunspor, 1.Lig’den Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor, Bodrumspor, Eyüpspor, Göztepe, Kocaelispor ve Sakaryaspor, 2.Lig’den de 1461 Trabzon, Amed Sportif Faaliyetler, 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Vanspor, Bucaspor 1928, Esenler Erokspor ve İskenderunspor mücadele edecek.

5.Eleme turu maçları 9-11 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak olup, 4.eleme turundan gelen 28 takımın yanı sıra Süper Lig’den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor mücadele edecek.

Kupada, son 16 turu maçları 6-8 Şubat, çeyrek final maçları ise 27-29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Yarı final ve final maçının tarihleri ise daha sonra ilan edilecek.