Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve Alaca İlçe Başkanlığı’nın evsahipliğinde düzenlenen toplantıya AK Parti Çorum Milletvekilleri Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Murat Günay, Emre Turan, Yılmaz Peker, Elvan Zorlu, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcıları, İlçe Başkanları ile diğer parti yöneticileri katıldı.

AK Parti Teşkilatları’nın çalışmalarını değerlendirerek yöneticilere seslenen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Ahlatcı yaptığı konuşmada; “Bizler memleket aşkıyla, Recep Tayyip Erdoğan sevdasıyla ve AK Parti davasıyla 20 yıldır olduğu gibi milletimizin gönlünde, fikrinde yer edinmek için gayret edeceğiz. Şüphe yok ki başaracağız, başaracağız, başaracağız” diye konuştu.

Milletvekili Kaya’nın çeşitli konularda açıklamalarda bulunduğu toplantıda Milletvekili Kavuncu da teşkilat ve saha çalışmaları, ulusal ve yerel gündemin değerlendirmesi, birim çalışmaları ve yapılacak saha faaliyetlerinin istişare edileceği toplantının hayırlar getirmesini diledi.

Kavuncu konuşmasında: “Gönüller yapmak üzere çıktığımız yolda tüm teşkilatımızla her zaman sahada ve değerli hemşehrilerimizin yanındayız. Çorım'umuzun her sokağını arşınlamaya, her kapısını çalmaya devam edeceğiz. Tüm Teşkilat mensuplarımızın gayretli çalışmaları ve aziz milletimizin teveccühü ile 2023’e kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye Yüzyılını milletimiz ile birlikte el ele, gönül gönüle inşa edeceğiz. Sahada vatandaşlarımızla her zaman iç içe olan azimli, çalışkan ve fedakar teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)