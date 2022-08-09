AHL Park AVM, paylaşımın ve bereketin günü olan “Aşure Günü” nedeniyle ziyaretçilerine aşure ikramında bulundu.

En popüler markalara ev sahipliği yapan ve onbinlerce ürün çeşidinin yer aldığı AHL Park AVM ziyaretçileri, etkinlikler ve kampanyalarla zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Alışverişi keyfe dönüştüren AHL Park AVM, Aşure Günü kapsamında ziyaretçilerine aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Bolluğun, bereketin ve paylaşımın günü olan Aşure Günü’nü ziyaretçileriyle birlikte kutlayan AHL Park AVM, Aşure Günü etkinliğinde, ziyaretçilerine aşure ikram etti. (Haber Merkezi)