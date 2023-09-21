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Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başta olmak üzere tüm esnaf odalarının katkısı ile düzenlenen 36. Ahilik Haftası kutlamaları Saat Kulesi arkasında yeni oluşturulan meydanda gerçekleştirildi. Hafta kapsamında ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindeki heyetin Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ve çeşitli ziyaretlerde bulunmanın ardından Belediye Mehter Takımı eşliğinde Kadeş Barış Meydanı’ndan Saat Kulesi’ne kadar esnafın kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay da katıldı.

Daha sonra ise Ahilik Haftası kutlamalarına geçildi. Belediye tarafından yeni oluşturulan Tarihi Çorum Meydanı alanında yapılan programa Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Ümit Er, S.S. 9. Bölge Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği ve Çorum Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, ÇESOB’a bağlı meslek odalarının başkan ve yöneticileri, esnaf ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Mehteran Takımı’nın gösterisi ile başlayan programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşması yapan ÇESOB Başkanı Gür, esnaf sanatkarın 1000 yıllık bir Ahilik geleneği bulunduğunu vurgulayarak ahiliğin insanlık dünyasının ihtiyaç duyduğu evrensel değerlere sahip olan temel düsturlarının, bugün dahi insanoğlunun bütün kesimlerini içine alan, onlara yol gösteren bir hayat ve üretim tarzı olduğunu söyledi.

Ahilik kurumunun tüm yönleriyle araştırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Gür, “Ahiler toplumu birleştiren, kaynaştıran, bir arada tutan değerlerin uygulanması, toplumsal denetim mekanizmasının işlemesinde çok önemli görevler almıştır. Ahi Evran-ı Veli, kutlu bir davanın gönül erleri ile birlikte bu toprakları vatan yapmanın, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasının öncülüğünü yapmıştır” dedi.

Gür, daha iyi bir geleceğin inşa edilmesinde Ahilik kültürünün benimsenmesinin oldukça önemli olduğunu da vurguladı.

Programda daha sonra Belediye Başkanı Aşgın bir konuşma yaparak Ahiliğin kültürümüz için önemine değinerek bu geleneği yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmanın gayretinde olmamız gerektiğini vurguladı.

Vali Zülkif Dağlı da konuşmasında pandemi döneminde esnaf sanatkarın ayakta kalması için devletin gereken desetği sağladığını ancak Ahilik geleneğinden gelen esnafın da bu ülkede sel, deprem gibi ne zaman bir felaket yaşansa yaraların sarılması için önemli hizmetler verdiğini bildirdi. Vali Dağlı; “Esnaf bu ülkenin çimentosu, olmazsa olmazıdır. Esnaf bu ülkenin milletin varlığının da teminatıdır. Ben göreve başlayalı 4 hafta oldu. Esnafla sohbetlerimizde başta çırak konusu olmak üzere çeşitli sorunları ilettiler. Bunların çözümü noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Programda konuşmaların ardından Yılın Ahisi Terzi İsmail Keser’e belgesi Vali Dağlı tarafından verilirken, Yılın Kalfası Halil İbrahim Kışla’ya Belediye Başkanı Aşgın, Yılın Çırağı Nursena Azem Topkara’ya ise Rektör Öztürk tarafından belgeleri ve hediyeleri verildi.

Ahilik Haftası nedeni ile düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler Nisanur Yalnız, Hasret Teke ve Görkem Çetin’e hediyelerini de ÇESOB Başkanı Gür, TSO Başkanı Başaranhıncal ve Borsa Başkanı Özkubat iletti. Halk Eğitim Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterisi ve Belediye ekibinin “Ahilik” konulu tiyatro gösterisi ile devam eden kutlamalarda protokol üyeleri hafta nedeni ile hazırlanan sergiyi gezdi. Daha sonra ise Ahilik pilavı dağıttı.

Ahilik Haftası kutlamalarına bugün de devam edilecek. Buna göre saat 12.00 Bölge Trafik Müdürlüğü önünde sürücülere leblebi ikramı, saat 13.00 Cuma namazında Akşemseddin Cami’nde şehitlerimiz ve Ahi Teşkilatı mensupları için Mevlid-i Şerif okunması, Cuma namazı sonrası ise Akşemseddin Cami, Hıdırlık Cami, Küçük Sanayi Sitesi Cami, Esnaf Evleri Cami ve Abdi Bey Cami’nde cemaate Ahilik pilavı ikramı ve saat 14.00 de ise Şehit Emin Güler Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin ziyaret edilerek “Ahilik ve Edebiyat” konulu konferans verilecek.