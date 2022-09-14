Yılın Ahisi olarak Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı 71 yaşındaki İbrahim Çelenk’in seçildiği Ahilik Haftası kutlamaları bugün başlayacak.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ahilik Haftası kapsamında bugün saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacağını söyledi. Hafta kapsamında bugün saat 08.30 Yılın Ahisi tarafından kendi işyerinde kahvaltı ikramı yapılacağını, daha sonra çelenk törenine geçileceğini anlatan Recep Gür, saat 10.30 Çorum Valiliği, saat 11.00 Garnizon Komutanlığı, saat 11.30 Belediye Başkanlığı’nın ziyaret edileceğini, saat 12.30 Mehteran eşliğinde Kadeş Barış Meydanı’ndan Hürriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü yapılacağını, saat 12.45 Hürriyet Meydanı’nda protokol konuşmaları, Şed kuşatma töreni, esnaf ve sanatkarların ürünlerinin sergi açılışı ve Ahilik pilavı ikramının gerçekleşeceğini, saat 14.00 Şehit Emin Güler Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, saat 14.30 Kamile-Hacı Akdağ Huzurevi ve saat 15.00’de ise Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ziyaret edilmesi ile kutlamanın süreceğini açıkladı. Recep Gür hafta kapsamında yarın ise saat 12.00 Bölge Trafik Müdürlüğü önünde sürücülere leblebi ikramı, Cuma namazından sonra Ulucami’de şehitlerimiz ve Ahi Teşkilatı mensupları için Mevlid-i Şerif okutulacağını, Cuma namazı çıkışında ise Ulucami, Hıdırlık Camii, Küçük Sanayi Sitesi Camii, Esnaf Evleri Camii ve Abdibey Camii’nde cemaate Ahilik pilavı ikramı yapılacağını dile getirdi.

“AHİLİK FELSEFESİ ESNAFA YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDECEK”

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ahilik Haftası kapsamında bir de mesaj yayınladı. Mesajında, ahiliğin, birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olduğunu kaydeden Gür, güzel ahlakın sanatla ve ticaretle bütünleştiği ahiliğin yüzlerce yıl önce olduğu gibi bugün ve yarın da toplumsal ve ticari hayatta yol gösterici olmaya devam edeceğini söyledi.

Türk toplumunun, adalet, dürüstlük ve dayanışma üzerine kurulan toplumsal, ahlaki ve kültürel değerlerini, ticaretin kuralları haline getiren ahiliğin, birliğin, beraberliğin, üretmenin ve paylaşmanın simgesi olduğunu vurgulayan Gür, şunları dile getirdi: “Anadolu’da 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından temelleri atılan Ahilik Teşkilatı; Türk insanının mesleğini, sanatını; mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda üretici-tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilik bir meslek örgütü olmasının ötesinde yardımsever olmayı, haksız kazançtan uzak durmayı, yoksula sahip çıkmayı, başkasının hakkına saygı göstermeyi, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütler. Güzel ahlakın sanatla, ticaretle bütünleştiği ahilik; felsefesi ile yüzlerce yıl önce olduğu gibi bugün ve yarın da toplumsal ve ticaret hayatta bizlere yol göstermeye devam edecektir.

Ahilik; bilginin hikmetle ahlakla buluşmasıdır. Ahilikte hamt, şükür, kanaat ve hepsinin üzerinde kardeşlik duygularını pekiştirmek vardır. Ahilik sadece iktisadi hayatı yönlendiren bir kurum olmanın ötesinde, temelinde vatan, millet sevgisi bulunan, Türk milletine has sosyo-ekonomik bir sistemdir. Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün meziyetlerin birleştiği bir sosyal yapıdır. Ahilik, aynı toplumda bulunan insanları birbirine yaklaştıran, kaynaştıran ve dayanışmayı sağlayan milli bir kültürdür. Bundan dolayıdır ki bu muhteşem gelenek ve kültürümüzün devam etmesi, yaşatılması için her vatandaşımıza, özellikle de esnaf ve sanatkârlarımıza önemli görevler düşmektedir. Bu vesileyle, Anadolu’nun manevi mimarlarından ve bu büyük teşkilatı kuran Ahi Evran-ı Veli’yi rahmetle ve minnetle anıyor, emek ve alın terini vatanseverlik duygularıyla birleştiren esnaf ve meslek kuruluşlarının, Ahilik Haftası’nın birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini, ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Tüm milletimize ve atalarının mirasına sahip çıkan ve ülkemizi besleyen can damarlarımızdan biri olan esnaf ve sanatkarlarımıza şükran ve saygılarımı sunuyorum.”

(Haber Merkezi)

