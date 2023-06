Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın CHP’ye yönelik eleştirilerine sert tepki göstererek, “20 yıldır Ağustos böceği gibi söğüt gölgesinde sizler yattınız. Bizler size gölge etmiyoruz. 20 yıldır hangi sözünüzü yerine getirdiniz? Çorum, yarım kalmış yatırımlar şehrine döndü. Ülkemizdeki CHP zamanında, Atatürk zamanında yapılmış yatırımları sata sata bitiremediniz. Gençlerimizi işsizlikle, halkımızı yoksullukla baş başa bıraktınız” dedi.

“SÖZ VERDİNİZ, YAPMADINIZ”

Tahtasız, “Söz verdiğiniz havaalanı Yozgat’ta, demiryolu Yozgat’ta, Acemi Birliği Amasya’da, Polis Moral Eğitim Merkezi Samsun’da. Devlet hastanesi her ilde var, Çorum’da 5 yıldır kapalı, söz verdiniz açmadınız. Çimento Fabrikası özelleşti, Sivas’a taşındı.

Tosya – İskilip, Mecitözü, Osmancık, Ortaköy yolları yarım kaldı. Oğuzlar sahil yoluna hiç başlanamadı.

Artık daha fazla gölge etmeyin. Milletimiz seçim sandığı istiyor. Geliyor gelmekte olan. Her şey çok daha güzel olacak” diye konuştu.

“YATIRIM YAPAN, İSTİHDAM YARATAN HERKESİN YANINDAYIZ”

Ahlatcı’ya seslenen Tahtasız, “Kim ülkemize, Çorum'a yatırım yapar, istihdam yaratır ise biz gereken her türlü desteği sağlar, yardımcı oluruz.

Ucuz siyaseti bırakın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan iş insanlarının başımızın üstünde yeri var. İs dünyasının, sanayicinin, esnafın yanındayız.

Oysa sizler elektriğe, doğalgaza bir gecede yüzde 50 zam yaparak sanayicinin, üreticinin ne kadar yanında olduğunu gösterdiniz. Eğer iş dünyasının yanında olsaydınız 1 yılda yüzde 400 zam yapmazdınız. Saray destekçilerine verdiğiniz ihaleler, 3-5 maaş alanlar, Çorum’un düştüğü durum zaten her şeyi ortaya koyuyor.

Eğer Çorum'u düşünseydiniz Şeker Fabrikasını satmaz, Çimento Fabrikasını Sivas'a göndermezdiniz” dedi.

KILIÇDAROĞLU ZATEN SON NOKTAYI KOYDU:

‘YATIRIM YAPANIN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR’

CHP Genel Başkanı Kemal Kııçdaroğlu’nun Sungurlu’da Ahmet Ahlatcı tarafından yapılacak olan yatırımlarla ilgili düşüncelerini açıkladığını hatırlatan Tahtasız, “Genel Başkanımız, “Bu ülkeye kim katkı yapıyorsa, yatırım yapıyorsa, istihdam oluşturuyorsa, devletine vergi ödüyorsa, ihracat yapıp ülkesine döviz getiriyorsa başımızın üstünde yeri var” diyerek olaya son noktayı koymuştur. Bizler asla yatırıma karşı olmayız” ifadesini kullandı.

TAHTASIZ, YARIM KALAN PROJELERİ HATIRLATTI

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Yusuf Ahlatcı’ya Çorum’da yarım bırakılmış, tamamlanmamış, milyonlarca lira para harcanmış ancak hizmete sunulamamış yatırımları hatırlatarak, “AKP’nin iktidarda bulunduğu 20 yıldır hangi sözünüzü yerine getirdiniz? 20 yıldır Çorum halkını kandırıyor, oyalıyorsunuz. 2023 deniniz, 4 ay kaldı. 20 yılda yapamadığınızı 4 ayda mı yapacaksınız?

Osmancık ilçesinin Dereboğazı içme suyu barajını, arıtma tesisini, Obruk Dutludere sulama projesini, Osmancık Çorum karayolunu, Kırkdilim tünellerini yıllardır yapamayanlar, CHP’ye laf söyleme hakkına sahip değildir. Merak etmeyiniz: 2023 seçimlerinden sonra Çorum'un yarım kalan demir yolu, havaalanı, hastane, güney kampüsü, kuzey, güney çevre yolunu ve diğer tüm yatırımlarını biz tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Tahtasız, AKP iktidarının Çorum’da verdiği sözleri yerine getiremediğini, yatırımların yarım bırakıldığını, harcanan paraların heba olduğunu, polis okulu, Alacahöyük tesisleri gibi birçok yatırımın daha kullanılmaya bile başlanmadan çürümeye terk edildiğini ifade ederek, verilen ancak yerine getirilmeyen sözleri tekrar hatırlattı.

Çorum’un 5 yıldır devlet hastanesinin olmadığına vurgu yapan Tahtasız, söz verilmesine rağmen yıkımına başlanan hastane binasının bir türlü yeniden açılamadığını söyledi. Vatandaşın hastanelerden randevu bile alamadığını, sağlık sisteminin çöktüğünü, malzeme ve doktor yetersizliğinin büyük mağduriyetlere yol açtığını kaydeden Tahtasız, “özlük hakları iyileştirilemeyen doktorlarımız devlet hastanesindeki görevlerini bırakıp ya özel hastanelere gidiyor ya da yurt dışına gitmek zorunda kalıyorlar” diye konuştu.

Havalaanı, demiryolu, polis okulu gibi temel hizmetler konusunda da verilen sözlerin tutulmadığını hatırlatan Tahtasız, birçok kazaya neden olan Çevreyolunun durumunun da içler acısı olduğunu dile getirdi.

“Ortaköy ve Laçin ilçelerimizde 2011 yılında kapatılan YIBO yatılı okullarının 2016 yılında Adalet Bakanlığına devri yapıldığını ve Açık Ceza İnfaz Kurumu olacağını müjdelendiniz. Yıl 2022… 11 yıldır atıl kalan, çürüyen okulların durumu sizi hiç rahatsız etmiyor mu?” şeklinde soru yönelten Tahtasız, ayrıca belediye hizmet binasını hatırlattı.

Tahtasız, “15 milyona tamamlanması gereken Belediye Hizmet Binası tamamlanamadığından şimdi ki maliyeti 60 milyon civarında” dedi.

Tahtasız, “2011 yılında yapımına başlanan ve yarım kalan Osmancık ve Dodurga ilçemizde 60 bin dönüm alanı sulayacak Obruk Dutludere tarımsal sulama göleti,

Oğuzlar ilçemizde 2015 yılında yapımına başlanan yarım kalan Yağmurdere tarımsal sulama göleti,

-2013 yılında yapımına başlanan 2016 yılında bitirilecek olan Mecitözü Geykoca göleti,

-2021 yılında bitirileceği söylenen Sungurlu Kırankışla Barajı

-Kargı ilçemizi de kapsayan yapımı ve bitimi yılan hikayesine dönen, adını da değiştirdiğiniz Kızlaryolu Barajı

-10 milyon 750 bin lira harcanarak 2018 yılında bitmesine rağmen kaderine terkedilen Alacahöyük Hitit Barajı

-Hititlerin Başkenti Boğazkale ilçemizde ki Hattuşa ören yerine olmayan toplu ulaşım sorunu ne zaman çözülecek?” diye sordu.

“HADİ BAKANLARA BİRLİKTE GİDELİM”

Kendilerinin gelen hizmete, yatırıma asla karşı olmadığını vurgulayan Tahtasız, Ahlatcı’ya seslenerek, “Birlikte çalışmaya, el ele vermeye varız. Yeter ki Çorum kazansın, yeter ki Çorum yararına bir şeyler yapılsın. Hangi bakanı isterseniz alın randevuyu birlikte gidelim hizmet isteyelim. Çorum için taşın altına elimizi koyduk. Gelen her hizmet bizi memnun eder. Bizler Çorum’a bir çivi çakan herkesin yanındayız” dedi.

AKP DÖNEMİNDE SATTIKLARINIZ

Cumhuriyet Halk Partisi döneminde kurulan ve satılan fabrikalara dikkati çeken Tahtasız, “Türkiye'nin elinde 'üretim' yapacak fabrika kalmadı. Fabrikaları, KİT’leri sata sata ülkeyi uçurumun kenarına getirdiniz” ifadesine yer verdi.

Tahtasız, “Türkiye'de cumhuriyet döneminin ilk yıllarında devlet yatırımlarına büyük önem vererek şeker, demir, kağıt, çay, fındık, elektrik, taş kömürü gibi üretim yapan büyük fabrikalar inşa edildi. 1990'lı yıllarda büyük bir özelleştirme rüzgarına kapılan Türkiye'de birçok kamu kuruluşu özelleştirmeden nasibini aldı. AKP'nin hızlı özelleştirme politikaları sonucu şu an devlete ait ya da devletin ortak olduğu çok az kurum kaldı.

Ekonomik krizin temel nedeni üretimden vazgeçip tüketime yönelmektir. Bunun en büyük sorumlusu AKP'dir” dedi.

Sümerbank, Telekom, SEKA Kağıt Fabrikası gibi birçok kurumun özelleştiğini, satıldığını ifade eden Tahtasız, satılan kurumları şöyle sıraladı:

Şeker Fabrikaları, Paşabahçe Cam Sanayi, Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, ASELSAN Hisseleri, HAVELSAN Hisseleri, ETi Holding, PETKİM, TÜPRAŞ, BURSAGAZ, ESGAZ, EÜAŞ Ahlat Akarsu Sant., TEDAŞ Başkent Elektrik, Ünye Çimento A.Ş., Türkiye Gübre Sanayi A.Ş., TEKEL Alkollü İçkiler A.Ş., İstanbul Sigara Fabrikası, Kıbrıs Türk Tütün Ltd. Şti., Merinos Halı Markası, Seydişehir Eti Alüminyum, Mazıdağı Fosfat Tesisleri, Hekimhan Demir Madeni, Güney Ege Linyit İşletmesi, Ayvalık Tuz İşletmesi, Çankırı Kaya Tuzlası, Et Balık Samsun Soğuk Hava, Sümer Holding, Yeşilova Halı Yün İplik, Manisa Pamuklu Mensucat, Beykoz Deri ve Kundura, Manisa Et-Tavuk Kombinası, Kütahya Şeker Fabrikası, OYAKBANK, T. Sınai Kalkınma Bankası, Yapı Kredi Bankası, Sabiha Gökçen Havaalanı, SEKA, THY-USAŞ Hisseleri, Türk Telekom, AyCell, Araç Muayene İstasyonu, Ray Sigorta A.Ş., Başak Sigorta A.Ş., İskenderun Limanı, SÜTAŞ Malatya İşletmesi, Ortadoğu Teknopark A.Ş., İstanbul İmar LTD. Şti., TCDD Mersin Limanı, Büyük Efes Oteli, SEKA'nın fabrika ve tesisleri, Başkent Doğalgaz Dağıtım, Koç Holding hisseleri, THY- Lojmanları, Trakya Cam ve Anadolu Cam, KTHY hisseleri, TOFAŞ hisseleri, ÇELBOR, TAKSAN, Oymapınar Barajı, Antalya Limanı, GERKONSAN, DİTAŞ, TÜMOSAN, Ortadoğu Teknopark A.Ş., Sakarya Traktör İşletmesi, HEKTAŞ A.Ş., Büyük Ankara Oteli, Büyük Tarabya Oteli, Kızılay Emek İşhanı, Kuşadası Tatil Köyü, İstanbul Hilton Oteli, Çelik Palas Oteli, Erciyes Sosyal Tesisleri, Ataköy Otelcilik A.Ş., Ataköy Marina, Kuşadası Tatil Köyü, Yeditepe Beynelmilel, Otelcilik hiseleri, OYAK İnşaat hisseleri, MEYBUZ A.Ş., ARÇELİK hisseleri, ASPİLSAN Askeri Pil San., TKİ'ye ait 79528 ve 73021no.lu maden ruhsatları, Cam ve Çimento Sanayi, Soda Sanayi ve Metal, BUMAS, ERYAĞ, İstanbul İmar Ltd. Şti., SÜTAŞ hisseleri, Tercan İşletmesi makineleri, Gübre sanayi işletmeleri, Tekel işletmeleri, Tuz işletmeleri, Sümerbank Holding, Termik Santraller, Elektrik dağıtım şirketleri, İş Bankası hisseleri, Halk Bankası hisseleri, Eti Holding, Tersane, liman ve gemiler, TDİ işletmeleri

KAPATILAN İŞLETMELER

SSK Eczaneleri (Tasfiye Edildi), Köy Hizmetleri (Tasfiye edildi), REYTEK

KAMUNUN ELİNDE KALAN ŞİRKETLER

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş., İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), TKİ Ege Linyitleri İşletmesi, TKİ Garp Linyitleri İşletmesi, TTK Amasra Taşkömürü İşletmesi, TTK Armutçuk İşletmesi, TTK Kozlu İşletmesi, TTK Üzülmez İşletmesi, TTK Karadon İşletmesi, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), T. Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ), Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş., Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş., Soma Elektrik Üretim ve Ticaret. A.Ş., T. Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü (TEMSAN), Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ), T.C. Devlet Demiryolları (TCDD), Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ), Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ), T. Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. (TPPD), TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş., Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş., Çay İşletmeleri (ÇAY-KUR), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), TTA Gayrimenkul A.Ş., Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tarım İşletmeleri (TİGEM), Et ve Süt Kurumu (ESK), Milli Piyango, Devlet Malzeme Ofisi (DMO), T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş., Ziraat Finansal Kiralama A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş., Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., Ziraat Teknoloji A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş.53., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Halk Sigorta A.Ş., Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş., Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler, Halk Finansal Kiralama A.Ş., Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Faktoring A.Ş., Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş., Türkiye İhracat Kredi Bankası, İller Bankası A.Ş. (İLBANK), Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Arıcak Turizm ve Ticaret A.Ş., Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Eti Maden İşletmeleri, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), T.H. Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş., Sümer Holding A.Ş., Devletin ortak olduğu ya da hisselerinin bir kısmını elinde tuttuğu kurumlar…”

Tahtasız, bu durumun; memleketi kimin parsel parsel sattığının kanıtı olduğunu ifade etti.