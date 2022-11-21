Diş hekimlerinin Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda önemsenmek ve sorunlarının çözülmesi için bir gayret beklediklerini belirten Saatcı, “Türkiye’de sağlık hizmetleri arasında belki de en sorunsuz olarak devam eden sürdürülebilirliğin sağlanmış ağız diş sağlığı hizmetlerini sunan hekimlerimiz önemsenmeli ve hak ettikleri değer verilmelidir. 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olması münasebetiyle diş hekimleri ile birlikte, bu hizmetin verilmesinde dişlinin çarkları olan diş protez teknisyenleri, diş klinik yardımcıları, ağız ve diş sağlığı teknisyenleri, röntgen teknisyenleri diş hastanelerinde ve ADSM'lerde devlet hastanelerinin ağız ve diş sağlığı kliniklerinde görev yapan çalışanlarımızın sorun ve taleplerinin de çözüme kavuşmasını istiyoruz.

Her platformda dile getirdiğimiz gibi, çalışma koşullarının ağırlığı ve artan iş yoğunluğunun getirdiği fiziki ve psikolojik yıpranma, personel istihdamını zorunlu hale getirmiş olmasına rağmen diş hekimi, diş klinisyen yardımcısı, ağız ve diş sağlığı teknikeri ve diş protez teknikerliği/teknisyenliği gibi ağız ve diş sağlığında hizmet veren kadrolarda yeterli istihdamın yapılmayarak çalışma standartlarının uygun hale getirilmemesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

