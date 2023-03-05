1 Mart Çarşamba günü Mustafa Terziöz (57) idaresindeki 19 UM 089 plakalı otomobil, Çorum’un Laçin ilçesi Hamamözü yol ayrımında Şükrü İ.(70)’in kullandığı 08 YA 323 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye arama kurtarma ekibi ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Osman C.(58), Mustafa S.(72), Turan B.(68) ile Mehmet K.(68) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Terziöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. (Tugay GÖKTÜRK)

