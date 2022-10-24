Çorumlu fotoğrafçı Abdullah Agâh Öncül, çelişen görüntüleriyle ve farklı insan manzaralarıyla, Fikirtepe’deki kentsel dönüşümün öyküsünü fotoğraf karelerine yansıttı. Önceki akşam İFSAK’ta düzenlenen toplantıda da bu ilginç öyküyü anlattı.

ABDULLAH AGÂH ÖNCÜL

1984 Çorum doğumlu Abdullah Agâh Öncül, 1998 yılında ortaokul yıllarında, basit bir fotoğraf makinesi ile -kendi deyimiyle- bulaştı fotoğrafçılığa…Yabancı dil öğretmenliği ve medya-iletişim mezunu…

2003 yılında üniversite eğitimi için gittiği Eskişehir’de EFSAD’da fotoğraf sanatı ile ilgili ilk eğitimini aldı. 2009 yılında İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) üyesi olup burada sinema eğitimini aldı. 2013’te uluslararası FIAP üyeliğine kabul edildi. Çalışmalarını üniversitelerde, sanat galerilerinde ve fotoğrafçılık derneklerinde sergiliyor.

ÖNCE ÇORUM İNSANI VE ÇORUM SOKAKLARI…

Agâh Öncül, Çorum insanını ve sokaklarını görüntüleyerek başladığı fotoğrafçılık yaşamında, her yaştan, her kesimden insanı “o an” ve “o ortam” itibariyle karelemeye devam ediyor. Fotoğraf, gezi sanat üzerine 100’ü aşkın yazısı ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlandı. Basılmış iki kitabı var.

FİKİRTEPE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM

İşte, Agâh Öncül’ün anlatımıyla Fikirtepe’nin öyküsü:

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Kadıköy İlçesi sınırları içinde bulunan Fikirtepe mahallesi, Eğitim ve Dumlupınar mahallerine de komşudur. Bu komşuluğu kapsayan bölge FİKİRTEPE olarak bilinmektedir.

Batısında Kurbağalıdere, Kadıköy Salı Pazarı, D100 otoyolu, Hasan Paşa Mahallesi ve doğusunda Merdivenköy'e kadar uzanır bölgenin sınırları. Bu muhitte yaşayanların sıklıkla çarşı pazara gittiği günlük hayatını sürdürdüğü ana cadde ise Mandıra Caddesi ile Hızır Bey Caddesidir.

Bizans ve erken Osmanlı dönemlerinde, Fikirtepe'de yerleşim olup olmadığı ile ilgili bilgi çok yoktur. Tek belge 1786'da François Kauffer'e çizdirilen şehir haritasında, “Fikir Tepesi” adı görülmektedir. Halk arasındaki bir söyleme göre bu yöre adını derviş Fikir Baba'dan alıyormuş.

GECEKONDU BÖLGESİNE DÖNÜŞTÜĞÜ YILLAR

1950’lere kadar da yerleşim olmamış ama sonrasında ise yoğun göçler sebebiyle gecekondu mahallesine dönüşmüştür. 1980’ler itibariyle çok fazla gayrimeşru olayın burada gerçekleşmesi sebebiyle insanların uzak durduğu, korkarak yakınlarından geçtiği, bir süre sonra etrafı tenhalaştıktan sonra da içerisinde kendine ait bir mahalle kültürü oluşturmuş bir bölgeye dönüşmüştür.

Tepelere doğru, ikâmet edilen 10 bin civarı gecekondu tipi ev, Kurbağlıdere kenarı boyunca da buradaki halkın geçimini sağladığı yaklaşık 700 dükkânın bulunduğu oto sanayi bölgesi yıllar içerisinde buradaki halk tarafından oluşturulmuştur.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

2007 yılında imar projesi yapılarak dönüşüm sürecine başlanmış, 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Fikirtepe'yi riskli alan ilan etmiş ve 2023’e kadar dönüşüm gerçekleşmiş olacaktır.

Burada yaşayan halkın tahliyesi de tabii ki neredeyse 50 yıllık bir hikâyenin son buluşudur. Dönüşüm sürerken ilginç bir hikâye de ortaya çıkmaktadır. Etaplar hâlinde yapılan dönüşüm sürecinde, gökdelenleri anımsatan 20 katın üzerindeki binalarla gecekondular birbirine komşu olacak ve zıt hayatlar mahallenin sokaklarında birbirine karışacaktır.

VE AYRILIK HİKAYESİ…

At arabalarının yanından geçen lüks araçlar, gecekondusunun kapısında oturup sokaktan geçen abartılı giyinimli insanları ilginç bakışlarla izleyen mahalleliler ve bambaşka hayatların birbirine olan tanıklığı bu sürece yansıyan kareler haline gelmiştir.

Sadece halkın ikamet ettiği sokaklar değil hayatlarını kazandıkları dükkânlarının ve atölyelerinin olduğu sokaklarda da bu ayrılık hikâyesi onlar için çok zor oldu. 30 yılı aşkındır bu muhitte yaşayanlar için artık köye dönme zamanı geldi diyerek İstanbul’u terk etmenin bir sebebi de oldu bu dönüşümler. Zira İstanbul’un başka yerine taşınmak hele de ticarethanelerini taşımak mali sebeplerden dolayı onları çıkmaza sürükledi. Çünkü Fikirtepe merkezi bir noktada olmasına rağmen karışık bir kültür ve yerleşim sebebiyle çok tercih edilmediğinden İstanbul’un en ucuz kiraların ve mülklerin bulunduğu bir muhitti. Öyle ki Anadolu’dan İstanbul’a taşınan alt kesim ve üniversite öğrencileri için bu kentte hayata tutunmanın ilk adresi olmuştu Fikirtepe.

Dönüşümler sadece geçmişteki anıları değil bu habitattaki sosyal, kültürel, ekonomik çehreyi de dönüştürmüş oldu. Böylesi bir kentsel dönüşüm belki de bir kesim için üzücü bir kentsel ölüşüm oldu.