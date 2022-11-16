AGD Üniversite Komisyonu Başkanı Muhammet Emin Karaca, “Stant çalışması ile Anadolu Gençlik Derneği’nin çalışmaları hakkında üniversiteli kardeşlerimize bilgi veriyoruz, çalışmalarımızı takdim ediyoruz. Çalışmalarımızın ana amacı İslam ahlakını yaşayan; milli ve manevi değerlerine bağlı, ideal sahibi gençlerimizin yetişmesidir. Bu kardeşlerimizin bulundukları yerlerde ‘hayra motor, şerre fren’ olmasıdır. Şuurlu bir şekilde yaşaması ve hareket etmesidir. Bu buhran ortamında, genç kardeşlerimizle omuz omuza vermek; adalet, liyakat ve merhametin hâkim olduğu; ailenin ve İslam ahlakının baş tacı edildiği bir gelecek için beraber çalışmak istiyoruz” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk de İlahiyat Fakültesi’nde açılan standa uğrayarak AGD’nin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

(Haber Merkezi)

