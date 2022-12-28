Söz konusu etkinlikle ilgili AGD tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak 31 Aralık gecesinde tüm Türkiye’de, yüzlerce noktada Mekke’nin Fethi Programını yıllardır düzenliyoruz.

Bilindiği üzere yeryüzünün ilk binası Kâbe’nin bulunduğu şehir olan Mekke İslam ordularınca Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri-miladi yıl dönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmaktan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz.

Fetih, bir beldenin ve o beldede yaşayan insanların dimağlarının İslam’a açılmasıdır. Fetih, küfrün karanlığının Kelam ı Kadim’in berraklığıyla silinmesidir. Fetih, sonradan olma ilahlara reddiyedir. Fetih, insanların temel hak ve özgürlüklerini gasp eden zulüm düzeninden adil bir düzene geçen yolun açılmasıdır. Fetih; insanın, merhametle ve adaletle buluşmasıdır. Fetih insan olmanın, halife kılınmanın, dağların yüklenmekten çekindiği bir yükü omuzlamanın ve kulluk sözü vermenin gereğidir. Fetih sadece hakkın hâkimiyeti için çıkılan bir seferin sonucu değil; bilakis o sefere çıkabilme dirayetidir.

Biz Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bu coğrafyanın harcının İslam olduğuna, bu toprakları bize yurt yapan anlayışın fetih ruhu olduğuna inanıyoruz.

Fetih ruhunu ve hissiyatını birlikte yaşayabilmek ve manasını idrak edebilmek amacıyla 31 Aralık 2022 Cumartesi günü ülke genelinde gerçekleştireceğimiz programlarımıza tüm halkımızı davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)

