AGD Çorum Ortaokullar Komisyonu Başkanı Emrah Bacaksız, yaz tatili döneminde ortaokul öğrencilerine yönelik, Kur'an-ı Kerim, İlmihal, Akaid, Adab-ı Muaşeret, Peygamberler Tarihi, Örnek Şahsiyetler ve Sosyal, Kültürel ve Teknolojik eğitimler verildiğini söyledi.

Öğrencileri maddi ve manevi sorumluluklarının farkında; tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı; kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında emek sahibi; adaletin tesisinde kararlı; bilgili, inançlı ve çalışkan birer sorumlu fert haline dönüştürmenin gayretinde olduklarını belirten Bacaksız, açıklamasında şunları bildirdi:

“Bu amaçla nihai hedefimiz yaz etkinliklerine dâhil olan bütün gençlerimizle birlikte yürümektir.

Nitekim AGD dünyaya yeniden yön verecek, kurtların kapmaya niyetlendikleri kuzulara hangi nehrin kenarında olursa olsun kol kanat gerecek, çorbasını komşusuyla paylaşacak, kardeşlik anlayışıyla coğrafyamızı bir ve bütün tutacak kadroların harmanlandığı etkin bir teşkilattır. Yaz etkinlikleri gençlerimizin AGD ideallerine sımsıkı sarılıp aynı hedeflere kilitlenmeleri için birlikteliğimizi inşa edeceğimiz bir çalışmadır.

Öğrenciler yaz etkinlikleri boyunca akaid, ilmihal, Kur’an-ı Kerim, adab-ı muaşeret, çevre bilinci ve ilk yardım gibi konularda birbirinden farklı bilgiler öğrendiler; zekâ oyunları, sosyal aktiviteler, izcilik ve okçuluk gibi faaliyetlerle eğlendiler.

Öğrencilere severek, sevdirerek ve eğlendirerek öğretmek çok önemlidir. Eğitimlerin ardından öğrencilerimizin eğlenebileceği etkinliklere de yer verdik. Etkinliklerde öğrencilerin sosyalleşmesini, arkadaşlar edinmesini, takım ruhu kazanmasını, yeteneklerini keşfetmesini amaçladık. Yaz etkinliklerinde, ortaokul kız ve erkek öğrencilerimiz için ayrı mekânlarda, 5 haftalık eğlenceli bir etkinlik süreç yürüttük. Bu öğrencilerimiz ile yıl boyu Kâşif Gruplarında da etkinliklerimize devam edeceğiz. Bu süreçte maddî ve manevî olarak AGD’ye destek veren kardeşlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.”

(Haber Merkezi)

