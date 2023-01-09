Partinin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Başkanımız Sayın Agah Karapıçak, Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'i ziyaret ederek hayır dualarını, emir ve talimatlarını aldılar. Tüm teşkilatlarımıza, dava arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize selamlarını ilettiler.” ifadelerine yer verildi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’ta “Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'i ziyaret ederek hayır dualarını, emir ve talimatlarını aldık. Tüm teşkilatlarımıza, dava arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize selamlarını ilettiler. Saygıdeğer Genel Başkanımızı Rabb'im başımızdan eksik etmesin.” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

